In hartje Breda treffen de rijke smaken van Peru en Japan elkaar bij restaurant Tumi Nikkei

‘Peruaans-Japans? Opmerkelijke combinatie’, was de reactie van menigeen toen we zeiden waar we gingen eten. Toch is het niet zo vreemd. Denk aan Alberto Fujimori, een bekende Zuid-Amerikaanse president die eind vorige eeuw aan de macht was in Peru en zoon is van Japanse immigranten. Peru kent een grote Japanse gemeenschap sinds veel arbeiders uit Japan rond 1900 de overtocht naar het land maakten.