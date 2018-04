In een groene omgeving werken aan je handicap

Golfpark De Turfvaert is gelegen even buiten het dorp Rijsbergen. De baan is aangelegd in 2009 en Ad Jacobs is de trotse eigenaar. Zelf woont hij nabij hole 4. Jacobs’ grootouderlijke boerderij – gelegen naast het clubhuis – doet in de zomermaanden dienst als woonhuis van de greenkeeper. De banen van golfclub De Turfvaert vormen samen twee lussen, met het clubhuis als middelpunt. Hierdoor kunnen golfers eenvoudig kiezen om 9 of 18 holes te lopen. Bij de Rijsbergse club kom zonder invitatie binnen en is het lidmaatschap betaalbaar. Correcte kleding hoort er wel bij. ,,Bij golf draag je golfkleding”, zegt Jacobs, ,,net zoals je bij voetbal een voetbaltenue draagt.”