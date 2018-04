In die lege holle Kuip, daar werd het pleit beslecht

en toenBREDA - In het NAC-Stadion hangen helemaal bovenin bij tribunes levensgrote zwart-wit foto’s tegen de betonnen achterwand. Prachtige opnames van trotste momenten uit de rijke geschiedenis van de club. Op een van de foto’s staan NAC-spelers in badjassen die de zojuist veroverde KNVB-beker fier omhoog houden.

De foto is gemaakt na de fraai gewonnen bekerfinale die 31 mei 1973 gespeeld werd. Deze overwinning zit stevig in het collectieve NAC-geheugen gebeiteld, net zoals een andere bekerwedstrijd uit datzelfde seizoen (de tweede ronde), tegen het onverslaanbaar geachte Ajax.

Wellicht is dat de reden dat de halve finale tegen Sparta - in Rotterdam nota bene - in de overleveringen zelden de aandacht krijgt die ze verdient. Zelfs in de onvolprezen documentaire Helden van toen, die juist gaat over het traject naar het winnen van die bekerfinale, wordt deze halve eindstrijd nauwelijks aangehaald. Bertus Quaars, basisspeler toen, zegt dat NAC in deze wedstrijd boven zichzelf uitsteeg en gebrand was op het bekersucces omdat het in de competitie niet zo lekker liep.

Niet veel goeds

De cupkoorts hield Breda al weken vóór de bekerfinale in z’n greep. NAC moest dus uit tegen Sparta maar aangezien het Kasteel niet over een lichtinstallatie beschikte, moest er uitgeweken worden naar het stadion van aartsrivaal Feyenoord. Er reden zo’n 10-12 bussen, zeg maar 600 supporters mee vanuit Breda. Een flink aantal ondanks dat de vooruitzichten helemaal niet veel goeds beloofden.

NAC deed het in de competitie namelijk slecht. De laatste 9 wedstrijden waren verloren en Sparta stond 14 plaatsten hoger in de competitie.

Quote We hadden de linies goed staan, ieder deed een stap extra. En dat klopte, het tempo lag hoog, veel hoger dan dat we van NAC gewend waren Bertus Quaars

Toen de naar schatting 600 meegereisde Bredanaars de Kuip betraden was die nagenoeg leeg, de tweede ring bleef dicht. Er waren maar net 10.000 bezoekers. Sparta ging voortvarend van start en probeerde NAC in de beginfase te overvleugelen. Quaars: ,,We hadden de linies goed staan, ieder deed een stap extra, we zouden onze huid duur verkopen. En dat klopte, het tempo lag hoog, veel hoger dan dat we van NAC gewend waren de laatste maanden tijdens de competitiewedstrijden.”

Bij rust stond het 0-1 voor NAC na een doelpunt van Addy Brouwers.

Afgekeurde doelpunten

Na de thee moest Sparta komen maar NAC had z’n zaken achterin goed voor elkaar. Toch werd het 1-1. NAC boog het hoofd niet maar stroopte de mouwen nog eens op. Brouwers scoorde de 1-2, maar dit doelpunt werd afgekeurd. Drie minuten later maakte Frans Bouwmeester alsnog de 1-2. De 2-2 van Sparta, net in de blessuretijd, werd afgekeurd.

De rest is geschiedenis, ruim 30.000 NAC-supporters zagen op die gedenkwaardige 31 mei NAC eenvoudig winnen van NEC, en dat was natuurlijk geweldig. Maar net als Rinus Michels, die op het Museumplein, daags na de gewonnen EK-finale, tegen de massaal opgekomen Oranjefans verklaarde ‘de eigenlijke finale was dinsdag (tegen Duitsland 1-2)’, vind ik dat ook gelden voor NAC.