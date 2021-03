In deze groep vind je informatie over het Brabants Vennenpad

FacebookgroepenActief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: Brabants Vennenpad met 572 leden.

Het mag duidelijk zijn waarover men in de groep Brabants Vennenpad spreekt. Het Brabants Vennenpad is een langeafstandpad. Het is een streekpad van in totaal 255 kilometer, dat wandelaars voert door de Kempen en de Meierij. De route doet de Brabantse vennen aan, leidt over de Strabrechtse Heide, gaat door het Dommeldal en toont de Kampina, landgoed de Utrecht en de Malpie.

Nivonpad

Quote Het bijzondere aan het pad is dat je alle natuurty­pen van mid­den-Bra­bant aandoet Ivan Crost ,,Het Brabants Vennenpad is een Nivonpad”, legt Ivan Crost uit Boxtel uit. Nivon is de organisatie die de wandelroute onderhoudt. Zelf is hij padcoördinator, wat inhoudt dat eventuele obstakels, verdwenen of onduidelijke bewegwijzering bij hem gemeld worden. Zelf liep hij het pad in zijn geheel twee keer, de stukken rond zijn woonplaats bewandelt hij zeer regelmatig. ,,Het bijzondere aan het pad is dat je alle natuurtypen van midden-Brabant aandoet.”

Twaalf etappes

Het hele pad in één keer lopen is niet te doen, althans, dat zal slechts weinigen lukken. Een langeafstandpad als dit wordt gelopen in etappes. Het Brabants Vennenpad telt twaalf etappes. Elke etappe start en eindigt in een plaats met overnachtingsmogelijkheden. Op deze manier kan het pad in twee weken gelopen worden. Maar veel mensen kiezen om over een langere periode telkens een stukje te wandelen.

Mariëlle Verhulst uit Cromvoirt is in december lid geworden van de groep. Dit was nadat ze besloot het pad zelf te gaan wandelen. Inmiddels heeft ze er twee etappes op zitten. In de groep heeft ze al een aantal fotocollages geplaatst. ,,Ik probeer mensen met mijn foto’s en wandelingen te inspireren om ook naar buiten te gaan”, vertelt ze. De grote grazer op de foto kwam ze tegen tussen Boxtel en Sint-Oedenrode.

Quote Ik probeer mensen met mijn foto’s en wandelin­gen te inspireren om ook naar buiten te gaan

De sfeer en de reacties in de facebookgroep noemt ze positief. En dat klopt. Wanneer aspirant-wandelaars om advies vragen, is er altijd wel iemand die behulpzaam is met tips of raad. Verder staan er veel foto’s op. Een leuke teaser voor diegenen die nog op pad willen gaan.

