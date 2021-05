In de rij voor rijkgevulde kringloopboekenwinkel in Breda: meer dan 18 duizend boeken

Afgelopen februari kreeg coördinator Van der Sluijs een belletje van ondernemers echtpaar Toine en Milly Fikken. Zij stopten na bijna veertig jaar met hun boekhandel ’t Ezelsoor in het centrum van de stad en besloten alle overgebleven boeken te schenken aan het goede doel.

In de eerste weken van maart werd bijna de gehele inventaris opgehaald. ,,Dat was een behoorlijke klus”, aldus Van der Sluijs. ,,Het ging om ongeveer 450 tot 500 meter aan boeken. We hebben de boeken in dozen gestopt en kwamen uit op gemiddeld zo’n twintig boeken per doos, twee dozen per meter boeken.”

Meer dan 18 duizend boeken

Een snelle rekensom leert dat het dus om meer dan 18 duizend boeken zou gaan. Het succes van de nieuwe boekenafdeling die een eigen bijgebouw als onderkomen heeft gekregen, gaat verder dan de immense rij die al vroeg op de eerste open zaterdag ontstond. ,,Toen bekend werd dat we de boeken van ’t Ezelsoor kregen, kwamen er veel mensen informeren. Dat heeft een viertal nieuwe vrijwilligers opgeleverd.”

Erwin en Ilse van der Meer liepen tegen het middaguur de kringloopboekhandel binnen. Ilse (11) had skateles bij de skatebaan een eindje verderop en vader Erwin wilde even komen grasduinen. Ilse’s voorkeur gaat uit naar spannende boeken. Erwin zoekt het meer in de kunstboeken. Voor beiden is er voldoende voorradig.

Bruce Springsteen

Gerrit de la Haije staat in zijn handen met een boek over Bruce Springsteen uit de kast met muziekboeken. ,,Ik kwam ook geregeld bij ’t Ezelsoor”, zegt hij. ,,Muziek- en geschiedenisboeken hebben mijn eerste voorkeur.” Ook voor De la Haije is voldoende voorhanden. En dan blijft nog wel een tijdje want voorlopig staan er nog behoorlijk wat dozen met boeken in de opslag.