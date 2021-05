In de rij voor een Hollywood-smile: facings zijn populair, maar: ‘Niet zomaar aan gezonde tanden slijpen’

Bij het woord facings zie je vaak het beeld van de gebroeders Roelvink voor je. Dave en Donny reisden vorig jaar naar Turkije voor een nieuw paar hagelwitte, porseleinen tanden. In Nederland betaal je daar al gauw 500 tot 1000 euro per tand voor, in Turkije ongeveer de helft. Maar daar slijpen ze wel een groot gedeelte van je tanden weg. Toen de broers lieten zien wat er van hun tanden over was, reageerden veel mensen geschokt op de beelden. Er waren enkel nog stompjes te zien.