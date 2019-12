In de rij bij de slachterij: ‘Iedereen komt naar Wagenberg voor onze dikbillen’

WAGENBERG - Slachterij Jos en Roy Havermans in Wagenberg is omringd door weilanden en toch is er deze week een verkeersregelaar nodig om al het verkeer in goede banen te leiden. Reden: ‘Mensen komen van heinde en verre om hier hun vlees in te kopen voor Kerst. ‘De gemiddelde wachttijd is 2,5 uur’