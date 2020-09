In de oude stijl jazz was Steve Yocum (1950-2020) in zijn element

De in New York geboren Yocum vestigde zich in 1998 vanwege de liefde in Ulvenhout. Sindsdien was hij een graag geziene trombonist en zanger op het Breda Jazz Festival.

Een rasentertainer

Yocum was in de woorden van jazzmuzikant en oud-voorzitter van Breda Jazz Antoine Trommelen ‘een rasentertainer’. Trommelen: ,,Toen Steve naar Nederland kwam en op Breda Jazz begon te spelen, vond iedereen dat fantastisch. Hij was een zeer goede muzikant die in de oude stijl jazz echt in zijn element was. Daarnaast had hij een enorme kennis over allerlei obscure songs. Die schudde hij zo uit zijn mouw.”

De zaal stond op zijn kop

,,Toen hij een jaar geleden in de finale van The Voice Senior stond met Marco Borsato als coach, vroegen we hem een dag later of hij mee wilde spelen bij Jazz by the Sea in Domburg. Dat deed hij gewoon, maar het bleek dat hij ondertussen een bekende Nederlander was geworden. De zaal stond op zijn kop, omdat hij ineens binnenwandelde. Daar genoot hij enorm van.”

Walt Disney

Yocum bespeelt vanaf 8-jarige leeftijd de trombone. Na zijn muziekopleiding aan het Hart College of Music vertrekt hij naar New Orleans waar hij 35 jaar optredens verzorgt in allerlei clubs in Bourbon Street. In 1985 wordt hij bandleider in het park Walt Disney World in Florida. Met zijn band Uncle Yokes Black Dog Jazz Band tourt hij over de hele wereld. Als hij zich eenmaal in Ulvenhout vestigt, speelt Yocum bij allerlei gezelschappen als de JoJo Swing Band en lokale muzikanten als Joep Peeters, Antoine Trommelen en Harry Kanters op het Breda Jazz Festival.

Volledig scherm De Amerikaanse trombonist/zanger Steve Yocum. © x