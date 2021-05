In de nesten gewerkt

Ten minste, dat was de theorie. In de praktijk hebben de vogeltjes vaak andere plannen. Pimpelmezen die in spreeuwenkasten gaan nestelen, kauwen in kerkuilenkasten en koolmezen in een knal-oranje veiligheidspion op het pad. De pion heeft een tijdje op de stoep gestaan zodat mensen niet over het net gezaaide gras zouden lopen, maar toen we hem wilden verzetten kwam er een nestje onderuit. Er hangt nu een briefje op de pion met: niet verplaatsen i.v.m. mezennest!



We zijn niet alleen druk met jonge vogeltjes in de opvang, maar ook met veel telefoontjes over dit soort problemen. Duiven en eenden die op onhandige plaatsen een nest hebben gemaakt, maar die niet meer verplaatst kunnen worden omdat ze al op eieren zitten. Gelukkig bellen mensen dan van tevoren om te vragen wat ze het beste ermee kunnen doen, dan kunnen wij gepast advies geven en worden de nesten niet zomaar weggehaald.