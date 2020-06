In de Leerwinkel van basisschool Jacinta groeit elk kind

Het ene kind mist doorzettingsvermogen, een ander kan zich moeilijk concentreren. Sommige leerlingen vinden de lesstof in de klas te makkelijk, anderen juist te moeilijk. Voor al die ‘problemen’ biedt de Leerwinkel van basisschool Jacinta in Breda oplossingen.

Naar die oplossingen gaan de leerlingen zelf op zoek. ,,Het idee is dat elk kind in de Leerwinkel kan halen wat hij of zij nodig heeft om te groeien in zijn ontwikkeling, ongeacht het leerjaar of het niveau”, zegt Lydia Mulders, naast juf in de Leerwinkel ook gedragsspecialist.