In de harten van fans in Rijsbergen: Elvis leeft!

RIJSBERGEN - Gelovigen heb je in alle soorten en maten. Je hebt er die opperwezens aanbidden in tempels. Hele volksstammen geloven dat de aarde plat is. Weer anderen dat het niet vaccineren van jonge kinderen veel beter is. En je hebt mensen die geloven dat Elvis leeft.

Elvis, dat is natuurlijk Elvis Presley. The King. De man die met zijn muziek en zijn voorkomen de wereld van de moderne muziek op zijn kop zette en voor altijd veranderde. Zondag was er in café Buitenlust in Rijsbergen een Elvis en Oldies Middag. Organisator Sylvain Vertez van de Belgische fanclub Elvis Memories Belgium mocht zich in een vol Buitenlust verheugen.

‘Sandwich-periode’ van Elvis

De bezoekers leken vooral fans uit de periode van de 'peanutbutter and banana sandwiches' van Elvis, maar de pret was er niet minder om. Optredens van zo'n twaalf Elvis-imitators, diverse stands met alles wat met The King te maken heeft, het was rock 'n roll wat de klok sloeg. "Elvis had alles hè", zegt Vertez met zijn Vlaamse tongval. "Zijn muziek, zijn verschijning, hij had verder ook niets nodig. Bands hebben tegenwoordig allerlei toeters en bellen op het podium, vuurwerk, weet ik wat allemaal. Elvis had een paar spotjes. En dat was genoeg."

Ondertussen geeft een imitator een 'Blue Suede Shoes' op het podium ten beste. Moet gezegd: hij zingt het echt goed. Maar Vertez vertelt enthousiast verder: "Elvis is nu 42 jaar dood, dat is even lang als hij geleefd heeft. Nog steeds is hij de best verkochte artiest ter wereld ooit. Ook nu, in de 21e eeuw, staat hij nog in de top." Zjn fanclub heeft driehonderd Belgische leden en vijftig 'Ollanders'. "En nog steeds komen er leden bij", weet Vertez, "en die zijn echt van alle leeftijden. De belangstelling voor Elvis wereldwijd groeit nog steeds."