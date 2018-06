In de buitenlucht naar films kijken bij Belcrum Bios

VIDEO Staking streekver­voer: doodse stilte op stations in Roosendaal en Breda

12:02 ROOSENDAAL/BREDA - In Roosendaal is het muisstil op en rond het treinstation. Het lijkt erop dat iedere reiziger die zich normaal deze ochtend in de stad zou melden om op reis te gaan, op de hoogte is van de start van een lange staking in het streekvervoer.