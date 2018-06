In café Stella in Breda gaat de gypsy-jazz nooit verloren

Deze C’est si Bon-avonden organiseert het stel nu sinds april vorig jaar. ,,We jamden vaak thuis met diverse muzikanten en misten iets dergelijks in Breda. Een podium om te freestylen. Het is leuk te merken dat veel muzikanten van verschillende achtergronden zich inderdaad aansluiten”, legt Spaaij uit. Want ja, in bijvoorbeeld ’t Hijgend Hert zijn ook jamsessies, maar dat is pure jazz, met minder soorten instrumenten.

Gevarieerd publiek

En de avonden gaan goed, zegt Spaaij. Het kleine café –met een capaciteit van zo’n 150-200 man- stroomt woensdagavond vol, het publiek is gevarieerd. Twintigers, zeventigers en alles ertussenin weet zijn weg naar de Van Goorstraat te vinden. ,,De woensdag was ook niet direct onze eerste keus, maar blijkbaar vinden veel mensen zoiets juist heel leuk halverwege de week.”

Quote Deze muziekstro­ming mag gewoon nooit verloren gaan Tessa Spaaij

De muzikanten spelen akoestisch, wat het aansluiten uiteraard vergemakkelijkt. Woensdagavond bestaat de basisband uit vier man. Waaronder Eddy Grunholz, in de gypsy-jazz een grootheid. ,,Hij is niet zo van de publiciteit, is ook moeilijk vindbaar op Google. Maar ik ben bijzonder trots dat hij met ons komt spelen, ik heb zijn muziek echt grijsgedraaid”, klinkt Spaaij opgewonden. Grunholz heeft ook zijn zoon meegenomen.

Lage drempel

Achter de vier posteert zich al snel een contrabas. Voor het podium nemen twee violisten plaats en dikwijls meldt saxofonist Pepijn Mouwen uit Etten Leur zich ook voor een bijdrage. ,,Ik doe het conservatorium in Amsterdam. In het centrum zijn ook regelmatig dit soort jams. Dit is de tweede keer dat ik hier ben; de drempel is heel erg laag. Je kunt eenvoudig meedoen”, legt hij uit.

En zo swingt de vier- tot ongeveer achtmansgelegenheidsformatie erop los in een flink druk café Stella. Wordt er luid geapplaudisseerd en is er veel aandacht voor de muziek. ,,Deze muziekstroming mag gewoon nooit verloren gaan”, zegt Spaaij. ,,Dat willen we ook uitdragen, dat willen we ook laten horen.”

Zomerstop