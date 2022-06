In Breda spelen kinderen vandaag met modder: ‘Vies worden is heel normaal en gezond’

De met modder besmeurde jongens en meisjes rennen al schreeuwend op en neer langs de kleine zwembadjes in de zonnige achtertuin van de kinderopvang. En terwijl er een enkele baby zichzelf trakteert op een ontspannend modderbad, wordt er in de achterste hoek door creatieve peuters spontaan gewerkt aan een ware modder-muurschildering. ,,Vies worden is heel normaal en gezond”, zegt Sujatha Hoedeman-Boon, eigenaresse van kinderopvang Bloem. ,,Kinderen moeten lekker kunnen bewegen zonder zich druk te maken over vlekken in hun kleren.”