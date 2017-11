In Breda klopt een Zimbabwaans hart

Het nieuws over het terugtreden van president Robert Mugabe werd door Richard Mukuka, net als door de Zimbabwaanse bevolking, met gejuich begroet. ,,Ik had niet gedacht dat ik het nog mee zou maken.”

Het zijn opwindende dagen voor wie de zuidelijke Afrikaanse staat een warm hart toedraagt. Vandaag wordt Emmerson Mnangagwa ingezworen als nieuwe president van het door armoede en overheidsintimidatie geteisterde Zimbabwe. Mukuka ziet tevreden hoe zijn land het vertrekproces van Mugabe vreedzaam ondergaat. ,,In Afrika is geweld nooit ver weg, met zijn geschiedenis van dictators. Het heeft mij ook enigszins verrast hoe het verloopt.”

Ontsnapt

De beperkte vrijheid van meningsuiting in Zimbabwe is slechts een van de redenen waarom Mukuka blij is dat Mugabe weg is.

Volledig scherm Zimbabwanen verwelkomen Emmerson Mnangagwa terug in Harare. Hij wordt vrijdag ingezworen als nieuwe president. © EPA ,,De eerste periode nadat hij aan de macht kwam, was nog oké. Daarna werd de sfeer niet lekker. Mensen verdwenen, politieke tegenstanders werden in elkaar geslagen. Een aantal jaren geleden werd ik zelf bijna van de straat geplukt. Ik liep met mijn moeder naar de bushalte in haar wijk, waar veel oppositieleden wonen. Er stopte een oplegger met militairen die mannen en jongens sommeerden mee te komen naar het bureau. Ik zei: ik ben geen Zimbabwaan, ik ben Nederlander. Toen ben ik gespaard. Mijn Nederlandse paspoort biedt me bescherming. Maar wat is er gebeurd met de jongens die wel werden ingeladen?”



Hij is gelukkig in Nederland, waar hij woont en zich thuis voelt. Hij eet stamppot en mosselen en fietst overal heen. Veel normale zaken beschouwt hij nog altijd als bijzonder. ,,Ben je ziek, dan ga je naar de dokter, waar je terecht kunt. Moet je naar de tandarts, dan krijg je een briefje in de bus. Allemaal niet vanzelfsprekend in Zimbabwe.”

Als begin dertiger kwam Mukaka naar Nederland, naar zijn Nederlandse vriend in Breda. ,,Ik kwam hier in januari 1989, een stevige winter. Ik dacht: als ik dit overleef, met die kou en gure wind, dan komt het goed. Ik probeerde zo snel mogelijk Nederlands te leren, ging fietsen, zodat ik mijn draai kon vinden. Mijn komst naar Nederland was geen vlucht; ik had geen reden te vluchten. Ik had mijn leventje met mijn familie en vrienden en mijn baan in de hogeschoolbibliotheek van een township in Harare.”

Hij ging ook hier aan het werk in de bibliotheek in Breda, waar hij 27 jaar later nog steeds rondloopt. Dat hij het bibliotheekwerk het mooiste werk vindt dat hij kan bedenken, is niet helemaal toeval: Zimbabwe heeft een van hoogste geletterdheid-percentages van Afrika.

Verdriet

De 61 jaar die hij op de teller heeft zou je hem niet geven. ­,,Ik heb de gemiddelde levensverwachting van een man in Zimbabwe inmiddels overleefd. Mijn moeder heeft natuurlijk verdriet gehad dat ik zo ver weg ging wonen, maar ze zegt altijd: ‘het is goed dat je bent gegaan, daardoor ben je er nog’. Ook omdat ik haar pensioen ben. Ze heeft haar leven lang hard gewerkt, maar ze heeft niks. Ik onderhoud haar. ”

Drama

Het leven heeft hem zelf ook niet gespaard. Achter de gulle lach gaat meer drama schuil dan een normaal mens kan verwerken. Behalve zijn vader leven ook zijn twee broers en twee zussen in Zimbabwe niet meer: een broer stierf bij een verkeersongeval, de andere drie overleden aan AIDS. En zijn Bredase geliefde, voor wie hij de oversteek naar Europa ondernam, overleed toen hij als voetganger werd aangereden door een motorrijder op de noordelijke rondweg in Breda. ,,Ik heb na zijn dood twee jaar nodig gehad om weer normaal te functioneren. Hoe moet het dan voor mijn moeder zijn geweest, na het verlies van al haar kinderen?”



Inmiddels is Richard weer gelukkig; hij is getrouwd met zijn nieuwe partner. En er zijn twee prachtige dochters.

Hij volgt het nieuws in Zimbabwe deze weken op de voet. ,,Het liefst zou ik erbij zijn. Het geeft me hoop, je hoeft niet te ­leven in angst. De toekomst is niet ideaal, de nieuwe politieke figuren zijn onderdeel van dezelfde partij. Maar we moeten vooruit kijken. Mensen willen rust. Leven in vrijheid, niet bang zijn voor politie.”