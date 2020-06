In Breda is het tijdperk van de kantoorkolos wel voorbij

BREDA - Kantoorkolossen zoals de Luchtmachttoren bij het station Prinsenbeek of het Gerechtsgebouw in de Spoorzone komen er in Breda niet meer bij. De ‘markt’ zit er niet meer op te wachten. Als er al hoogbouw verrijst, dan is dat in combinatie met woningen, winkels en andere voorzieningen.

Dat zei stedenbouwkundige Onno van der Heijden van de gemeente Breda donderdagavond tijdens een debat in de gemeenteraad over hoogbouw.

Lees ook PREMIUM Gaat Breda ooit nog eens echt de hoogte in? Lees meer

Alles hoger dan vijftien meter

Quote Af en toe piept er eentje boven de bomenkrui­nen uit. Onno van der Heijden, Stedenbouwkundige gemeente Breda Hoogbouw is een betrekkelijk begrip. In Nederland valt in principe elk gebouw dat hoger is dan vijftien meter onder die definitie. De discussie gaat nu onder meer over de vraag of die ‘basishoogte’ in Breda moet worden verhoogd naar 16,5 meter. Dat is iets hoger dan een pand van vijf verdiepingen.

In Breda is op dit moment vier procent van de gebouwen hoger dan vijftien meter. Of, zoals Van der Heijden zegt: ,,Af en toe piept er eentje boven de bomenkruinen uit.’’

De vraag is wie er zit te wachten op meer hoogbouw. Niet de kantorenmarkt, zegt Van der Heijden. Hij wordt daarin bevestigt door een onderzoek van vastgoedadviesbureau CBRE. Dat is tot de conclusie gekomen dat de kantorenmarkt stabiliseert. In vergelijking met de andere grote Brabantse steden staat er in Breda bovendien al veel kantoorruimte leeg: 8,5 procent.

Trend zet keihard door

De coronacrisis zorgt er nu ook voor dat de trend om thuis te werken keihard doorzet. ,,Het besef dat thuiswerken goed mogelijk is, verandert de manier waarop we het traditionele kantoor gebruiken’’, aldus CBRE. Het gevolg is dat ondernemingen die niet per se hoeven te verhuizen, de zoektocht naar alternatieve huisvesting even uitstellen.

Geen enkele vraag

Er is dus geen markt in Breda voor zelfstandige kantoren. En dat is al langer het geval, zegt Van der Heijden: ,,Afgezien van het Gerechtsgebouw is er de afgelopen jaren geen enkele vraag langsgekomen voor de bouw van een kantoor van 15.000 vierkante meter of meer.’’

Volledig scherm Het project 5Tracks in Breda. Links het NS-station en helemaal rechts het Gerechtsgebouw. © Synchroon/JP Van Eesteren/Yorem