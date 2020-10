jong in...BREDA - Igor Ciconetti (16) woont sinds vier jaar met veel plezier in Breda. Hij gaat er naar school, voetbalt er en heeft een bijbaantje bij de Albert Heijn. Toch verruilt hij deze stad in januari voor een leven op het Braziliaanse platteland. ,,Er is daar geen wifi, maar ik vind dat wel een uitdaging.”

Op je twaalfde verhuisde je van Dongen naar Breda. Wat is het grootste verschil?

,,In Breda heb je alles wat je nodig hebt; je hoeft eigenlijk niet buiten de stad om iets te gaan doen. In Dongen was dat anders, daar was ook meer een ons-kent-ons cultuur. Ik was eerst niet blij met de verhuizing, maar uiteindelijk ben ik blij om in de stad te wonen. Er is hier veel diversiteit in mensen; dat is leuk.”

Heb je snel nieuwe vrienden kunnen maken in Breda?

,,Jawel. Hoewel het in het begin moeilijk was, omdat ik de enige van mijn basisschool was die hier naar de middelbare school ging. Maar het kwam snel goed, ik heb leuke nieuwe vrienden gemaakt.”

Waar chill je met je vrienden?

,,Af en toe gaan we voetballen hier op een veldje. Maar eigenlijk ben ik vooral veel met school en mijn bijbaantje bezig. Ook train ik drie keer per week voor de voetbal en ben ik lid van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks.”

Corona heeft een flinke invloed op jouw dagelijks leven: geen voetbalwedstrijden, minder school en een mondkapje op. Wat vind je daarvan?

,,Jammer, maar ik snap het wel. Het schrappen van de wedstrijden had wat mij betreft al eerder mogen gebeuren, want we zitten nu op veel te veel besmettingen."

,,Een mondkapje dragen op school en werk vind ik niet zo erg, je went er snel aan. Apart eigenlijk, dat het overal in de wereld is geaccepteerd, maar dat het alleen in Nederland niet schijnt te werken...’’

Waarom ben je lid geworden van DWARS?

,,Ik vind politiek interessant om te volgen. GroenLinks past het beste bij mij; heel progressief en een van de weinige grote partijen die klimaat op nummer één hebben staan. Ook ondersteun ik de vluchtelingenaanpak en visie op ontwikkelingshulp.”

Best bijzonder om op jouw leeftijd al zo maatschappelijk betrokken zijn. Hoe komt dat?

,,Ik denk dat het komt door mijn afkomst, want mijn vader komt uit Brazilië. We gaan daar regelmatig naartoe. Het is daar heel anders, zowel qua natuur als cultuur. Daardoor leerde ik dat de wereld anders kan zijn dan in Nederland, dus dat je niet alles vanaf hier moet bekijken.”

Jesse Klaver wil jongeren op hun 18de verjaardag een startkapitaal van 10.000 euro geven. Is dat verantwoord?

,,Het is meer een statement, denk ik, want jongeren gaan het zeker zwaarder krijgen door deze coronacrisis. Ik vind het goed dat rijkeren moeten betalen, zodat jongeren vooruit kunnen, maar of het echt gaat gebeuren, is de vraag.”

Waarom wil je een tijd in Brazilië wonen?

,,Het is al heel lang mijn droom. Eigenlijk wilde ik pas na mijn opleiding gaan, maar daar wil ik niet meer op wachten. Dus ga ik in januari naar een dorpje in het zuiden van Brazilië om mee te werken op de boerderij van mijn oom. Misschien ga ik er ook naar school en voetballen. Het plan is om een jaar te gaan, maar ik heb geen verplichtingen hier, dus we zien wel.”

Ga je de drukte van Breda niet missen?

,,Ik ben niet iemand die van feestjes of uitgaan houdt, dus dat zal wel meevallen. Nu sowieso. Ik ga vooral de mensen hier missen en het gemak: als je honger hebt kun je eten bestellen of naar de supermarkt. Dat is daar anders. Er is daar op de boerderij geen wifi, dat zal wel heel erg wennen zijn, maar ik vind dat ook wel een uitdaging.”

Voel je je een Bredanaar?

,,Nee, niet echt. Eerder een Nederlander. Als ik in Brazilië ben, voel ik me weer een Europeaan. Een Braziliaan voel ik me niet echt, maar misschien verandert dat als ik er langer ben. Het is straks weer een beetje opnieuw beginnen, maar dat vind ik juist leuk. Als je 12 jaar bent is dat moeilijker dan wanneer je 16 bent.”

Igor Ciconetti (16) Woont: deels bij moeder Jolanda, deels bij vader Darci

Huisdieren: geen

School: mbo 1 sport en beweging op Curio

Bijbaantje: vakkenvuller bij Albert Heijn

Hobby: voetbal, sportwedstrijden kijken

Verliefd: nee