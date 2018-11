In Breda gearresteerde quizmaster Frank Masmeijer 'ging met verkeerde mensen om’

Flatbewo­ners Markendaal­se­weg vrezen slagscha­duw nieuwbouw

15:15 BREDA - De eigenaren van een appartementenflat op de hoek van de Markendaalseweg en de Concordiastraat in Breda maken zich zorgen over de inbreuk die nieuwbouw aan de overkant dreigt te plegen op hun woongenot. Ook hebben ze het gevoel dat ze niet goed op de hoogte worden gehouden. De projectontwikkelaar zegt dat hij snel in overleg gaat.