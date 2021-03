In Bosuilendorp ‘maoke ze ut goed’ volgend jaar

Tik op de neus van Stan T.: ‘Al had hij op mij een pistool gericht, maar van mijn dochter blijf je af’

14 maart H.S. (51) bekent onomwonden dat hij op 17 maart 2020 de notoire oplichter Stan T. meerdere keren geslagen heeft. ,,Ik kon me op dat moment niet beheersen”, zegt hij. ,,In eerste instantie wilde ik alleen even met hem gaan praten.” Vorige week verscheen de in Breda geboren Tilburger voor de politierechter. Die verklaart hem schuldig, maar legt geen straf op.