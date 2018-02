In boerderij werd iedere maand voor 1 miljoen euro aan drugs gemaakt, 2 mannen uit Breda voor rechter

Zelfmoord boer

Volgens justitie was het drugslaboratorium in Haarsteeg al een half jaar in bedrijf. Per maand zou er voor een miljoen euro aan drugs gemaakt worden in het in boerenschuur gevestigde lab. De eigenaar van de boerderij was ook verdachte en legde bij de politie een bekennende verklaring af. In maart 2017 beroofde hij zichzelf van het leven. De advocaten van de twee Bredase mannen stellen dat de verdachten niet zelf in het drugslab hebben gewerkt en alleen de grondstoffen hebben vervoerd. Zij noemen de verklaringen van de overleden boer volstrekt onbetrouwbaar.