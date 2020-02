In beslag genomen goederen in Prinsenbeek hebben totale waarde van meer dan 176.000 euro

Aankomend beursbe­drijf CM.com uit Breda ziet omzet flink groeien

10:33 BREDA - In dezelfde week dat CM.com naar de beurs gaat, kondigde het Bredase technologiebedrijf aan dat de omzet van de kernactiviteiten vorig jaar 21 procent is gestegen naar 86,5 miljoen euro. Met name in de tweede helft van het jaar was er een flinke groeiversnelling (plus 32 procent.)