In België winkels dicht? Dan naar Baarle-Nassau: ‘Het is drukker dan normaal’

Het was vooral erg rustig in zowel Nassau als Hertog. Normaal is zaterdag de topdag voor de middenstand, nu liepen er mondjesmaat mensen op straat. In de winkels is het beeld heel verschillend. ,,Het is wel veel drukker dan normaal”, zegt de medewerkster van de Bruna in Baarle-Nassau. ,,We zien vooral meer Belgische mensen, die willen toch hun sigaretten. En omdat in Vlaanderen de scholen drie weken dichtgaan, was er een run op dingen voor kinderen, kleurboeken en zo.”