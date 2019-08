In alle stilte luisteren naar fijne muziek in Grimhuysenpark Ulvenhout

Want ja: dit jaar organiseerde hij geen negen, maar zes optredens. ,,Nu neem ik afscheid van de serie terwijl ik er nog zoveel zin in heb. Dat was vorig jaar toch anders." Keizer is al zeven jaar de enige constante factor en zes stuks zijn dan te behappen; negen is teveel. Als er meer vrijwilligers opstaan om de kar te trekken, staat het wat hem betreft open er meer dan zes te organiseren. ,,Want bands komen hier graag, dat merk je. Hier wordt echt geluisterd door het publiek, dus bieden bands zich spontaan aan, ik hoef er weinig voor te doen."

Vroeg gevuld

Ook deze avond vullen tet terras van Lunchroom De Uitdaging en de stoeltjes voor het podium zich al vroeg. Hier en daar nemen bezoekers plaats op het gras. Marion van Egmond uit Breda bezoekt de concerten hier bijna iedere donderdagavond. ,,Het is niet altijd even goed, maar het algehele niveau is hoog en de muziek divers. We zijn wat eerder gekomen omdat we zeker plekjes vooraan willen hebben. Zo kun je de gitaristen goed aan het werk zien."

Zij bezoekt veel evenementen in de regio, maar dit kleine evenement bekoort haar wel. Dat het er dit jaar drie minder zijn, deert niet door dat aanbod. ,,Er is altijd wel iets te doen, we bezoeken veel van dit soort kleinschalige evenementen."