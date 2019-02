In 2030 moeten in Breda 18.000 woningen van het gas af zijn

BREDA - In Breda moeten in 2030 circa 18.000 bestaande woningen van het gas af zijn gehaald. Dat blijkt uit berekeningen die de gemeente heeft gemaakt op basis van het landelijke klimaatakkoord dat in de maak is.

In 2050 moeten zelfs alle woningen gasloos zijn. De gemeente Breda telt op dit moment 83.000 woningen waarvan er nog 70.000 op gas functioneren. De gasloze toekomst kwam donderdagavond aan de orde tijdens een sessie op het stadhuis waarin de gemeenteraad werd bijgepraat over de maatregelen die Breda neemt in het kader van de energietransitie.

Niet dwingen

Met name het geschikt maken van woningen voor andere energiebronnen wordt een enorme opgave. Van groot belang is dat inwoners daar nauw bij betrokken worden, aldus verantwoordelijk wethouder Greetje Bos (VVD). “We moeten mensen meenemen in het proces, goede voorlichting geven en verleiden.” Mensen dwingen hun woning aan te passen, is vooralsnog niet aan de orde. “Dat is het echt het laatste redmiddel,” aldus Bos.

Moerwijkzicht

Een belangrijke opgave ligt in dit kader bij de woningbouwcorporaties. Daar worden ook al stappen genomen. Zo is vorig jaar de flat Moerwijkzicht in Breda-Noord tijdens een grootschalige renovatie gelijktijdig van het gas afgehaald en op stadsverwarming aangesloten. Het ging in totaal om 241 woningen, waarbij alle bewoners een nieuwe kookplaat en een nieuw pannenset kregen.

Nieuwbouwwoningen