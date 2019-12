Impuls voor Van Coothplein en Nieuwe Ginnekenstraat

Om dat te regelen wordt het gebied waarschijnlijk een bedrijveninvesteringszone (BIZ), naar het voorbeeld van enkele andere straten met veel winkels en horeca’s. De Haagdijk/Tolbrugstraat en Ginnekenweg-zuid werden dit jaar BIZ’en. Eerder gebeurde dat in de Wilhelminastraat en de Donk.

In een BIZ investeren eigenaren in zaken als leefbaarheid, promotie, activiteiten en aankleding van de straat. De gemeente int een heffing bij alle ondernemers in het gebied. Dat geld gaat naar een stichting die ermee kan investeren. Het verschil met een ondernemersvereniging is dat bij een BIZ iedereen verplicht meedoet.

Leegstand

Het idee om een BIZ te starten, komt onder anderen van Jean-Pierre Schraven, die een kapsalon heeft in Passage Zuidpoort in de Nieuwe Ginnekenstraat. In juni initieerde hij al een open pandenroute in de straat omdat er toen twaalf panden leegstonden.

„Toen zijn we ook op het idee van een BIZ gekomen”, aldus Schraven. „Daarmee kunnen we een aantal zaken naar ons toe trekken, bijvoorbeeld op het gebied van groen en waakzaamheid.” Doordat vastgoedeigenaren in een BIZ elkaar vaker spreken, kunnen ze elkaar ook helpen als ze horen dat een ondernemer een pand zoekt.

Oranje-Zuid

Dat ook het Van Coothplein bij de BIZ wordt betrokken, komt volgens Schraven omdat beiden straten als sinds 1973 een gezamenlijke winkeliersvereniging hebben. Die vereniging werkt dan weer in groter verband samen met de Wilhelminastraat en Ginnekenstraat in Oranje-Zuid.

De Wilhelminastraat heeft nu twee jaar een BIZ. Volgens voorzitter Coen Bastiaansen gaat dat goed. „We hebben bijvoorbeeld gezamenlijk een camerasysteem opgehangen, we laten collectief ramen op de verdiepingen wassen en we kijken of we de dakgoten over de volle breedte van de straat kunnen laten schilderen”, zegt Bastiaansen. Ook loopt er een initiatief om de straat CO2-neutraal te maken.

Draagvlak