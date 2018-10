Impuls voor ondernemers Ginnekenweg en Haagdijk

BREDA - In het Ginneken en op de Haagdijk in Breda lijken ondernemers toch meer samen op te gaan trekken. Nadat het vorig jaar niet lukte om op de Ginnekenweg en op de Haagdijk een bedrijveninvesteringszone in te stellen, komt zo'n BIZ daar in 2019 waarschijnlijk wel van de grond.

Bij een BIZ int de gemeente een heffing bij alle ondernemers in een bepaald gebied. Dat geld gaat naar een stichting die daarmee kan investeren in zaken als leefbaarheid, promotie, activiteiten en aankleding van de straat. Het verschil met een ondernemersvereniging is dat bij een BIZ iedereen verplicht meedoet.

Om een BIZ in te kunnen stellen, moet de meerderheid van de ondernemers akkoord gaan. Vorig jaar lukte dat wel in de Wilhelminastraat en De Donk. Op de Ginnekenweg (vanaf de zuidelijke rondweg tot de Raadhuisstraat) en op de Haagdijk was er nét geen meerderheid.

Ginnekenweg

Dat het nu wel lijkt te lukken, komt omdat er voor een andere insteek is gekozen. Op de Ginnekenweg was het vorig jaar de bedoeling dat zowel de pandeigenaren als de ondernemers/huurders in de BIZ zouden gaan zitten. Het waren toen vooral de eigenaren die tegen stemden.

"We willen de BIZ nu alleen voor de ondernemers in stellen", aldus Jet van Pruijssen, voorzitter van de stichting BIZ in het Ginneken. "Met de eigenaren worden wel gesprekken gevoerd. Mogelijk kunnen ze later alsnog meedoen."

Het gaat om zo'n negentig ondernemers op de Ginnekenweg. Formeel moet er nog een nieuwe draagvlakmeting worden gedaan, terwijl ook de gemeenteraad er mee moet instemmen. Maar Van Pruijssen verwacht dat de BIZ dit keer wel doorgaat. "We laten ook zien dat we al bezig zijn. Zo zijn er bloembakken opgehangen en willen we investeren in feestverlichting. Met een BIZ kunnen we nog meer gaan doen."

Haagdijk/Tolbrugstraat

Op de Haagdijk was vorig jaar het plan dat de pandeigenaren samen een BIZ zouden vormen. Dat is nog steeds de bedoeling, maar het verschil is dat nu ook de aansluitende Tolbrugstraat er bij wordt getrokken. "Wij hebben dezelfde belangen als het het gaat om het publiek dat de stad in- en uitgaat. Bovendien zijn er enkele pandeigenaren in de Tolbrugstraat die ook panden op de Haagdijk hebben", zegt Gaston Creemers, voorzitter van de ondernemersvereniging op de Haagdijk.