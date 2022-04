Impuls voor dorpshart Bavel: bewoners kunnen wensen en tips doorgeven

In de vragenlijst komen verschillende thema's aan bod: ontmoeten, voorzieningen en verkeer/parkeren. Eerder al uiten ondernemers aan het Jack van Gilsplein hun zorgen over de mogelijke afname van het aantal parkeerplaatsen. In de enquête kunnen deelnemers onder meer aangeven wat ze een acceptabele loopafstand vinden tussen een parkeerplaats en de centrumvoorzieningen.

Ook het mogelijk instellen van eenrichtingsverkeer is een onderwerp in de vragenlijst. Er worden vier opties voorgesteld, waarbij deelnemers een voorkeur kunnen uitspreken. Het gaat om eenrichtingsvarianten in de Kerkstraat en de Kloosterstraat. De Pastoor Doensstraat blijft over de gehele lengte in alle gevallen een tweerichtingsweg.