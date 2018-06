Immens bouwwerk wordt blikvanger van BredaPhoto

Het ontwerp is van MVRDV. Het Rotterdamse architectenbureau dat niet alleen bekend is van De Markthal in Rotterdam, maar vooral ook vanwege de immense trap die rond de opening van het Rotterdamse station in het hart van die stad stond en een ware stormloop ontketende.

Oneindig

Voor BredaPhoto bedacht MVRDV 'The Infinity Path'. Een tijdelijk openluchtmuseum op het complete dak van de ondergrondse parkeergarage onder de Chassé Promenade. De locatie waar tijdens andere edities van het fotofestival de hoogste steigers met foto's stonden.

Hoewel het bouwwerk plaats biedt aan foto's, het dus een volwaardige expositieplaats is, is het vooral ook een attractie. De hoogte maakte het een soort uitkijkpost waarover iedereen kan wandelen om de foto's van BredaPhoto in steeds ander perspectief te zien, of om gewoon uit te kijken over de stad.

De titel, The Infinity Path, het oneindige pad, is een verwijzing naar het thema van BredaPhoto deze achtste editie: To Infinity and Beyond (vrij vertaald: tot in het oneindige en verder). Het bouwwerk is een constructie van steigers, met een houten pad en krimpfolie.

Breda

Theo Andriessen van BredaPhoto: ,,Wij willen er de verbinding van ons festival met de stad Breda mee benadrukken. We hebben MVRDV dan ook gevraagd iets te maken dat echt past bij de plek. Het paviljoen is zo ontworpen dat het fysiek architectuur van het plein volgt." Zo volgt het de driehoekige lijnen in het wegdek en de glooiingen van de Chassé Promenade.