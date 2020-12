Imago Galderse Meren klaar voor oplapbeurt: ‘Nu wil Bredanaar er liever niet heen’

Een geinig rijmpje kondigt aan, in januari is het met de rust in Zandberg gedaan

5 december Het is december. Sterker: het is 5 december. Leuk moment om de Bredanaars te trakteren op een gedichtje. Zo bedacht een ambtenaar een geinig rijmpje voor Zandberg. Hou je vast, hier komt ie: ‘December wordt wennen, in januari gaan we scannen.’