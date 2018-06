Illegalen verstopten zich in de bossen bij Lage Zwaluwe, vijf mannen aangehouden

Dano teruggevon­den in Mastbos

17:53 RIJSBERGEN - Dano is terug. Het hondje van Inge van Aert en Dennis van Disseldorp uit Rijsbergen. Vorige week zondag verdween hij spoorloos in het Bredase Mastbos. Net op het moment dat zijn baasjes op Ibiza waren voor een korte vakantie. Deze zondag is hij terug gevonden. Precies daar waar hij voor het laatst is gezien.