Illegale houseparty in Breda beëindigd door politie, zestien bezoekers bekeurd

oplichting Hoe een online-boef Bas (15) uit Breda in de val lokte op Markt­plaats

23 november Elke dag worden gemiddeld 73 mensen opgelicht via Marktplaats. Dat zijn er 26.645 per jaar. Niet alleen ouderen zijn de dupe, maar steeds vaker jongeren. Alleen, zij praten er niet over. Zij schamen zich dood, want zij kennen de digitale wereld toch?