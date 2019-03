Illegale bomenrooier zorgde voor populair wandelpad op de Spinolaschans in Terheijden

Overval­lers van juwelier House of Pertijs in Breda duidelijk herkenbaar op camerabeel­den getoond in Opsporing Verzocht

21:17 BREDA - In Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond camerabeelden getoond waarop de overvallers van juwelierszaak House of Pertijs duidelijk herkenbaar in beeld zijn. De juwelierszaak aan de Parkstraat in Breda werd woensdag 6 maart op gewelddadige wijze overvallen door vier mannen. De politie hoopt dat zich, door de beelden te tonen, getuigen melden die de mannen herkennen.