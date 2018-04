Illegaal dumpen van grofvuil in Breda-Noord, gemeente deelt boetes uit

Vrijdag



Een buurtbewoner vertelt desgevraagd dat de troep er al vóór Pasen lag. “Vrijdag is het begonnen. Hier in de buurt worden veel woningen gerenoveerd. Er waren mensen die huisraad en rommel op de stoep deponeerden. Ik dacht, dat kan, want vrijdag is de dag dat het grofvuil wordt opgehaald.” Maar niet lang daarna bleken steeds meer mensen hun rommel op de stapel te leggen, meldt de man. “Dat ging zaterdag door, en ook nog op eerste paasdag. Ik schat dat het over een lengte van zeker dertig tot veertig meter verspreid lag. En er werd niet alleen troep gedumpt, er waren ook mensen die gingen zoeken of er nog wat van hun gading tussen zat. Tafels, toiletpotten, fietsjes, vanalles.”

'Ontoelaatbare bende'

Volgens een woordvoerder van de gemeente had een bewoner een afspraak gemaakt met Afvalservice om grof huishoudelijk afval te laten ophalen. "Afvalservice is vrijdag geweest en zag ter plekke dat het grofvuil niet volgens de regels was aangeboden. Het vuil moet bijvoorbeeld met touw of tape gebundeld worden, en dat was hier niet het geval." Vervolgens is contact gelegd met team Handhaving die woensdag in gesprek is gegaan met de bewoners. "Handhaving constateerde ook dat het inmiddels één grote puinzooi was. Dat er illegaal troep was bijgeplaatst. Ongehoord, een totaal ontoelaatbare bende."