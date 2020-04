IKEA in Breda opent haar deuren weer, maar klanten moeten zich aan een aantal regels houden

BREDA - Dinsdag opent IKEA landelijk weer haar deuren. In de Bredase vestiging werden maandag de laatste puntjes op de i gezet. ,,We promoten de heropening bewust niet. We blijven aanmoedigen aankopen online te blijven doen."

Winkelmanager Bart Delsing vermoedt namelijk dat het gewoon weer druk zal worden. ,,IKEA hóefde zes weken geleden niet per se dicht. Dat gebeurde omdat het bezoek niet afnam, ondanks alle waarschuwingen van de overheid", legt hij uit. Sinds IKEA sloot, vertienvoudigden de online aankopen. Maar, merkt Delsing: ,,Sinds bekend is dat we weer opengaan, zie je dat dat weer halveert."

De heropening is er een met regels. Er zijn maximaal 150 auto's welkom. Auto's waar méér dan twee personen inzitten, worden niet toegelaten. Daar worden bijvoorbeeld ook baby's onder verstaan. Daar wordt al op de weg op toegezien. Er zullen zo'n 600 mensen tegelijkertijd binnen mogen zijn. In de berekeningen is ook rekening gehouden met fietsers en wandelaars.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm IKEA in Breda heropent dinsdag haar deuren. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Sluiproutes

Vervolgens is er een tweedeling: het winkelend publiek en de mensen die hun online aankopen op komen halen hebben een verschillend parkeerdek. Eventuele sluiproutes zijn afgesloten met hekken. Met behulp van zeven 'greeters', traffic-control en camera's die de in- en uitgaande winkelstroom nauwgezet in de gaten houdt, wordt het aantal klanten gemonitord. De formule: één klant per dertig vierkante meter.

De trappen zijn afgesloten, er mag alleen gebruik gemaakt worden van de lift. Die drie liften hebben allemaal hun eigen bestemming: de klantenservice, de showroom en het online afhaalpunt. Het restaurant binnen is afgesloten, er zijn nog wel hotdogs verkrijgbaar. De bekende gele IKEA-tassen zijn even in de ban. Er kan een nieuwe tas voor zestig cent gekocht worden. Of een karretje, maar die staan niet bij de ingang. Overal liggen vloerstickers. Om de haverklap wordt de anderhalve meter door de geluidsinstallatie gememoreerd. Er mag maximaal één persoon in de inspiratieruimtes zijn.

Videocalls

Alleen het invalidentoilet kan worden gebruikt. Er zijn vijf desinfectiezuilen verspreid over de winkel aanwezig. Afspraken met medewerkers voor een samen te stellen meubilair worden middels videocalls gedaan. De werkcomputers waar dit normaliter gebeurt zijn nog wel operationeel, maar gehalveerd, om die anderhalve meter in acht te kunnen blijven houden.

Quote De potloodjes faseren we nu langzaam uit. Al snel zul je met je telefoon een foto moeten maken

Als medewerkers schappen aan moeten vullen, bakenen zij met een soort kartonnen hekje hun eigen territorium af. Het speelgoed bij de kinderafdeling is weg. Het kan alleen worden gekocht, om stilstaand publiek te voorkomen en aanwezigheid van kinderen te ontmoedigen. Een aankoop doen via de showroom? ,,De potloodjes faseren we nu langzaam uit. Al snel zul je met je telefoon een foto moeten maken." Ook de kassa's zijn om en om geopend.

Winkelbeleving

Toch verwacht Delsing dus drukte. Er is een dagcapaciteit van zo'n 2500 klanten, waar het er normaal zo'n 10.000 zijn. ,,Maar ik denk dat klantgedrag de laatste weken ook wel wat veranderd is. Mensen zijn zich bewust van de anderhalve meter. Weten ook dat ze bij winkels zullen moeten wachten. Voor ons is het nu zaak om mensen een fijne winkelbeleving te blijven geven, maar toch de vaart erin te blijven houden."