Ikea Breda is blij dat er weer 50 mensen tegelijk mogen shoppen: ‘We zijn weer écht open’

Bij de draaideur staat een rijtje mensen die vooraf hun drie kwartier winkeltijd hebben gereserveerd. Een medewerkster controleert de code op hun telefoon en dan mogen ze naar binnen. Tot grote vreugde van Delsing: ,,Normaal, dus zonder coronamaatregelen, verwelkomen we hier duizenden mensen op een dinsdag als deze. Nu ongeveer 500, verdeeld over tien ‘ploegen’ van maximaal 50 man. Het restaurant is dicht uiteraard, net als de andere horeca, maar verder kun je hier op je gemak een uurtje shoppen.”

Komt niemand tegen

De Tilburgse mevrouw Van der Weyen komt met een paar spulletjes naar buiten. ,,Ik had drie kwartier de tijd, maar ik had van tevoren een lijstje gemaakt. Dus ik ben wat eerder klaar’’, zegt ze. ,,Het blijft binnen heel rustig hoor, met 50 klanten. Deze zaak is zó groot, je komt de anderen gewoon niet tegen. Ik had het wel gemist, het winkelen, maar in alle eerlijkheid: vooral omdat ik er uit wil. We hebben veel via internet geshopt, de afgelopen maanden. Maar ja, daar is natuurlijk geen gezelligheid aan.”