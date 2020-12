Ikea Breda geeft kerstbomen gratis weg nu sluiting dreigt

Applaus voor Tuinen van Genta, ondanks zorg om verkeers­druk: ‘Het is een ingewikkel­de locatie’

13 december BREDA - Fantastisch plan, maar hou wel rekening met de toenemende verkeersdruk. De plannen voor de nieuwe wijk Tuinen van Genta bij de Teteringsedijk in Breda vallen in goede aarde bij de gemeenteraad. Wel zijn er zorgen over sluipverkeer: ,,Automobilisten die gaan dwalen door de wijk, dat is een probleem.’’