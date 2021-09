‘Ik zit dagenlang te huilen', OM vervolgt 27 verdachten voor geweldsexplosie na NAC-NEC

Bredanaar in stadscen­trum mishandeld door man (29) uit Dordrecht

5 september BREDA - Een 29-jarige man uit Dordrecht is zondagnacht rond 00.15 uur aangehouden in het Valkenbergpark in Breda. Hij had vlak daarvoor een man mishandeld in het stadscentrum. Dat meldt de politie.