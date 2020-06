'Ik zie zoveel balkons waar niet één plantje op staat'

Een straat met bomen kan al snel zes graden koeler zijn dan een straat waar geen bomen staan, vertelt Riquette van de Pol. Daarom roept ze iedereen op om tuinen en balkons zo groen mogelijk te maken. ,,Als we het in steden leefbaar willen houden, moeten we meer groen aanleggen. Hittestress in steden is een groot probleem."

Riquette van de Pol is milieujurist en duurzaamheid noemt ze de rode draad door haar leven. Zo heeft ze haar appartement zo goed als mogelijk verduurzaamd en koopt ze niks dat ze niet echt nodig heeft. Nu pleit ze voor meer groen in steden, want dat is hard nodig.

Online doet ze dat onder de hashtag #BredaBloeit en in de Facebookgroep Groenplein Breda. Ze schrijft ook over duurzaamheid op groenpleinbreda.com. ,,Vorig jaar was het in de zomer 40 graden. Breda probeert de stad met man en macht hittebestendig te maken. Ze planten bomen en leggen waterspeeltuintjes aan, maar er moet meer gebeuren.

50 graden

In steden is het altijd 8 tot 15 graden warmer dan op het omliggende platteland. De stad warmt enorm op door al die stenen en zwarte daken, 's nachts koelt dat nauwelijks af en blijft het nagloeien. Onderzoekers verwachten dat het aantal hittegolven in de komende jaren gaat verdubbelen. Dit jaar verwachten ze weer 40 graden te halen. In steden kan de gevoelstemperatuur dan oplopen tot boven de 50 graden. Over twee decennia is het in de steden niet meer leefbaar."

Dat is, zeker in dit coronatijdperk, erg gevaarlijk, vindt ze. ,,Al die mensen in de coronarisicogroep moeten tijdens een hittegolf juist persoonlijk contact hebben, daar is het hele hitteplan op gebaseerd. In de coronatijd mag dat niet. Een airco is geen optie, die levert namelijk hitte af op de buitenlucht. Daar maak je het alleen maar erger mee."

Quote Met name huizen die wat ouder zijn kunnen flink afkoelen door een plant tegen de gevel te laten groeien

Wat dan wel een oplossing is? Volgens Van de Pol is dat groen, heel veel groen. Als het aan haar ligt, zet iedereen zijn balkon of tuin vol met planten en struiken.

,,Veel mensen denken dat dat de verantwoordelijkheid is van de gemeente, maar 80 procent van de stad is niet in handen van hen, maar van ondernemers, verenigingen, particulieren en woonbouwcorporaties. Als je aan je eigen huis niks doet, zijn de bomen die de gemeente plant slechts een druppel op de gloeiende plaat. Ik zie zoveel balkons waar geen enkele plant op staat en voortuinen die totaal betegeld zijn. Zo lopen de temperaturen enorm op."

Groene tuin

We moeten anders kijken naar ons huis, vindt ze. ,,Geveltuinen zijn een begin. Daktuinen zijn ook fantastisch. Maar ook de gevel zelf kun je laten begroeien. Met name huizen die wat ouder zijn kunnen flink afkoelen door een plant tegen de gevel te laten groeien. Je hele tuin groen maken, is ook een goed idee. De tegels die je eruit haalt, kun je doormidden breken en gebruiken als verhoogde rand. 30 procent van je begroeiing moet hoger zijn dan een meter, anders verpietert de plant. Gras is heel leuk, maar eigenlijk nutteloos.”

Ook hoopt ze dat bedrijven gaan zorgen voor meer planten. ,,Er zijn veel bedrijven met grote parkeerterreinen die vol in de zon staan. Zet er een boom of bloembak neer en doe wat aan je gevel. Je kunt er subsidies voor krijgen en je laat zien dat je voor een samenleving staat waarin we gewoon kunnen leven en buitenspelen. Groene daken gaan zelfs tot twee keer zo lang mee, dat is een goede investering."

In Rotterdam liep een initiatief om duizend geveltuintjes aan te leggen. Riquette nam contact op met de initiatiefnemers en wil graag iets soortgelijks in Breda zien. ,,Al komen we er daar in Breda niet mee, er moet meer gebeuren. Ik wil iedereen vragen om eens een object met groen te bedekken zodat het minder warm wordt. En neem eens een plantje mee naar je ouders als je op bezoek gaat."

Stekjes