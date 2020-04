‘Ik word gek als ik weer bij m'n ouders moet wonen’

baas van breda Massale deelname aan Baas van Breda: duizenden deelnemers strijden thuis om quiztitel

19:26 BREDA - Het leven in lockdown gaat misschien niet over rozen, maar wel over quizzen. Het vragenspel Baas van Breda trok namelijk binnen mum van tijd meer dan 500 aanmeldingen van teams.