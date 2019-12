‘Ik wil niet voor altijd in Galder blijven’

West-Brabantse jeugdhulp­or­ga­ni­sa­tie Juzt wordt in snel tempo uitgekleed en verkocht

10:53 ROOSENDAAL/BREDA - De West-Brabantse jeugdhulpinstelling Juzt wordt in rap tempo uitgekleed. Juzt-bestuurder Vincent Schouten bevestigt dat De Driekant in Roosendaal (woon- en crisiszorg) per 1 januari is verkocht aan de Centrale Zorggroep. Er lopen ook gesprekken met partijen die de zorg van De Krabbebossen in Rijsbergen willen overnemen.