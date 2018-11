'Ik voelde me een slaaf en walgde van mezelf'

Student van Sint Joost Breda maakt stiekem film in albinisme­kamp: ‘Dat dit nog kan in 2018'

13 november EINDHOVEN - Mensen met albinisme worden in grote delen van Afrika stelselmatig buitengesloten. In Tanzania zijn zelfs speciale kampen voor kinderen. Almicheal Fraay uit Eindhoven maakte er een schrijnende documentaire over. Stiekem.