‘Ik vind de vooroordelen over criminaliteit in Tuinzigt niet kloppen’

Hoe is Breda?

,,Een heel gezellige stad. Iedereen is welkom en er is genoeg te doen. Ik woon in de wijk Tuinzigt en iedereen kent elkaar daar wel. Ik vind het wel jammer dat het centrum van Breda de laatste jaren steeds slecht in het nieuws is gekomen. Het is daardoor voor mijn gevoel echt onveiliger geworden.”

Wanneer is het centrum onveilig?

,,Vooral met uitgaan, met name in de tijd voor corona. Je hoort dat jongens van 16 jaar oud daar met messen rondlopen. Dan ben ik liever in Tuinzigt; daar loop ik midden in de nacht nog met een heel veilig gevoel over straat.”

Jongeren gezocht!

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Quinty Neuféglise (20) uit Breda. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil, stuur dan een mailtje naar f.buurmans@bndestem.nl

Dus zo ‘typisch’ is Tuinzigt helemaal niet?

,,Ik vind de vooroordelen over criminaliteit niet kloppen. Ik voel me er veilig, want ik weet dat ik bij iedereen aan kan bellen. Mensen letten op elkaar, maar je bent ook vrij om te doen wat je wilt. Dat ik twee moeders heb, is bijvoorbeeld helemaal geen issue daar. Ik ben er trots op uit Breda én uit Tuinzigt te komen. Mij krijg je daar niet zomaar weg.”

Er worden in Breda tijdens deze coronacrisis meer meldingen gedaan van jeugdoverlast. Merk jij daar wat van?

,,Op school en hier bij de Jumbo staan steeds vaker jongeren buiten met harde muziek. Aan de ene kant snap ik het wel; alles is dicht en je kunt nergens naartoe. Maar ik denk ook wel dat die jongeren op een leeftijd zijn dat ze moeten begrijpen dat dit niet kan.”

Quote Ik ben er trots op uit Breda én uit Tuinzigt te komen Quinty Neuféglise

Verveel jij je ook niet?

,,Ik hou het op zich nog wel vol. Ik ben druk met school en ik werk veel. Mijn moeder heeft een eigen delicatessenzaak. Daar breng ik ook veel tijd door en ik help haar met de bezorging. Maar ik zou natuurlijk blij zijn als het voorbij is.”

Je werkt ook in de ouderenzorg. Niet iedere 19-jarige zou zich daardoor aangetrokken voelen…

,,Het is heel mooi werk, maar je moet niet vies zijn van poepluiers, bijvoorbeeld. Er zijn daardoor niet veel mensen die dat werk willen doen, maar deze ouderen hebben niemand en ze kunnen het niet zelf. Dat je mensen toch een mooie oude dag kunt geven, geeft mij veel voldoening.”

Merk je dat ouderen door corona vereenzamen?

,,Mijn werk was pas een week voor bezoek gesloten. Wanneer je dan als verzorger binnenkomt in een kamer merk je dat mensen echt blij worden. Het is soms het enige praatje op de dag. Als het kan, neem ik daar ook de tijd voor, maar op sommige afdelingen mag je niet te lang met mensen in contact komen, dus dat is soms moeilijk.”

Je woont je hele leven in Breda. Is de stad in die tijd veel veranderd?

,,Het blijft wel dezelfde soort stad, maar het wordt wel wat moderner. Je ziet dat er veel wordt gebouwd, ook hier in de wijk. De huizen gaan een beetje met de tijd mee. Voor de jeugd blijft Breda nog steeds aantrekkelijk; verschillende vrienden van mij wonen buiten Breda en ze komen hier graag naartoe. ”

Je hebt sinds kort een vriendje. Kun je wel leuk daten in coronatijd?

,,We kenden elkaar al langer, maar het daten was inderdaad wel minder. Iedere keer met de auto door de McDrive wordt op een gegeven moment wel saai. Maar er is weinig anders te doen.”

Quote Het is heel mooi werk, maar je moet niet vies zijn van poepluiers Quinty Neuféglise

Waar kijk je het meeste naar uit als corona voorbij is?

,,Om met mijn vriendje, maar ook met mijn vriendengroep iets leuks te doen. Naar een leuk feestje, bijvoorbeeld. Of naar de bios of ergens wat eten. Nu zie ik hooguit twee vriendinnen en dan houden we thuis een meidenavondje. Samen kletsen, wat lekkers erbij... Met meer kan niet. Ik zie mijn vrienden op school nu ook niet; alleen voor een praktijktoets moet ik nog naar school.”

Het kabinet is deze week een proef gestart waarbij studenten een coronasneltest krijgen voor de start van hun tentamen. Goed idee?

,,Voor de zekerheid en de veiligheid lijkt het me wel slim. Soms hebben studenten corona en weten ze het niet. Dan krijg je achteraf een hoop gedoe.”

Heeft de lockdown eigenlijk ook voordelen, vind je?

,,Voor het gezin is het denk ik wel goed. We doen veel spelletjes samen; zitten meer met z’n allen beneden. Het is eigenlijk wel wat gezelliger geworden onderling.”

Wat wens je voor Breda?

,,Dat het weer wat veiliger wordt. Hoe we dat moeten bereiken? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar ik hoop dat het onveilige gevoel tijdens het uitgaan straks na corona weer minder wordt en we weer lekker van de vrijheid kunnen genieten.”

Quinty Neuféglise (19) Woont met: moeders Linda en Cindy en broers Tommy en Mitchell

Huisdieren: honden Jax en Milow en kat Lotus

School: tweede jaar mbo verpleegkunde op het Curio in Breda

Hobby’s: turnles geven en met vriendinnen afspreken

Bijbaan: ouderenzorg bij seniorenresidentie Ruitersbos en bezorger bij ’t Kaashuys

Verliefd: ja, sinds een maand verkering