'Ik verwacht dat we weer als helden worden onthaald in Korea'

Stinky Hill, in de periode van 1951 tot 1953 een van de meest nare plekken aan het front tijdens de oorlog tussen het communistische Noord- en het westers georiënteerde Zuid-Korea. Een naam als een zwerende vinger, en niet voor niets.

Rosé Lokhoff (87) uit Breda spendeerde er als vrijwillig uitgezonden militair 48 dagen op het slagveld. ,,Daar vielen tijdens de gevechten vaak slachtoffers. Als we tussendoor gingen eten, liepen we tussen de door de hitte al ontbindende lijken door naar onze maaltijd. Vandaar dat het zo heette. Die lucht... Toen dachten we daar niet bij na, maar terugkijkend was het toch wel bizar."

Bliksembezoek

Rose Lokhoff (l) als militair in Zuid-Korea © Privefoto Met 'uit- en thuisvaren' meegerekend was hij 13 maanden van huis. Nadat hij in 1990 al eens enkele weken in Korea als oorlogsheld werd geëerd, keert hij vrijdag terug voor een bliksembezoek van vijf dagen voor de herdenking van Armed Forces Day. Dochter Jennie gaat mee als begeleidster. ,,In 1990 werden we als helden onthaald en ik vermoed dat die ontvangst ons nu ook weer ten deel zal vallen. We gaan erevelden bezoeken en lunchen, samen met de huidige president Moon."



Terug naar begin jaren vijftig. Ondanks dat hij zich na een oproep van de Verenigde Naties als nummer 101 aanmeldde om aan de zijde van de Verenigde Staten en nog 19 bondgenoten vrijwillig deel te nemen aan de strijd, belandde Lokhoff uiteindelijk nog tegen zijn zin op het Koreaanse schiereiland. Hij schreef zich in als vrijgezel, maar toen hij maanden later werd opgeroepen om in te schepen was hij getrouwd met een eerste kind op komst.

Sensatie

,,Ik wilde inmiddels niet meer, maar terugtrekken was geen optie. Dan was je een dienstweigeraar. Vier dagen nadat ik op 7 januari 1953 met het Amerikaanse troepentransportschip in Incheon aankwam, kreeg ik een telegram dat mijn zoon was geboren. Pas eind dat jaar zag ik hem voor het eerst."



Waaróm hij zich aanmeldde vindt hij lastig onder woorden te brengen. Terwijl de wederopbouw zich voltrok werkte hij onder meer voor Kwatta in de stad waar hij was geboren en getogen. En toch wilde hij naar een oorlogsgebied. ,,We wisten eigenlijk niks van Korea. Ik denk dat het toch een beetje de zucht naar sensatie was."

Rose Lokhoff bellend op een berg in Zuid-Korea © Privefoto Als onderdeel van het Regiment Van Heutsz was hij infanterist en chauffeur van diverse voertuigen. Een pittige tijd, slechts onderbroken door een korte vakantie in Japan.



Maandenlang zat hij aan het front, tot eind juli 1953 de beschietingen ophielden en eindigden met een wapenstilstand die tot op de dag van vandaag voortduurt. ,,Ik heb zelf nog de laatste patrouille gelopen. Ik zal het nooit vergeten, want op die laatste dag zijn bij een Chinese aanval nog 7 of 8 van onze kameraden omgekomen. Maandenlang geschut, bombardementen, granaataanvallen. Dag en nacht. En dan houdt het opeens op. Dat was raar."

,,In die maanden aan het front in met name Nudae heb ik aardig wat jongens van mijn leeftijd moeten wegdragen. Gewond en gesneuveld. Ik heb zelf geluk gehad. Gelukkig heb ik nooit last gehad van al die ellende die ik daar heb meegemaakt."

Na zijn terugkeer in Nederland kreeg hij nog eens vier kinderen en bleef nog 36 jaar in het leger. Inmiddels is hij na zijn vervroegd pensioen net zo lang thuis als hij gediend heeft en woont hij inmiddels al 56 jaar in een van de witte huisjes op het terrein van de voormalige Seeligkazerne.

Geen spijt

Zaterdag arriveert hij voor de derde keer in Korea, en evenzoveel keren is het land formeel in oorlog met de buurman. ,,Ik heb zin in de reis. In 1990 ging ik om mijn overleden kameraden te eren, nu ben ik vooral benieuwd welke maten van toen nog leven. Ik heb nooit spijt gehad van mijn tijd daar."

Koreaanse oorlog

De Koreaanse Oorlog duurde formeel van 25 juni 1950 tot 27 juli 1953 en ging tussen het communistische noorden, bijgestaan door China en de Sovjet-Unie, en het westerse zuiden en de bondgenoten.



Op 1 oktober viert Zuid-Korea dat het 70 jaar geleden is (de jaartelling is er anders) dat de Zuid-Koreanen de 38ste breedtegraad (de grens) overtrokken.



Lokhoff ontving voor zijn inzet onder andere de Korean War Medal en de Combat Rifle.



Totaal 4.748 Nederlanders werden uitgezonden, van wie er 121 omkwamen. Het lot van 4 van hen is nog altijd onbekend.

Rose Lokhoff in Korea, 1953 © Privefoto