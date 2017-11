'Ik stapte bij een woningcorporatie binnen met: 'ik wil hoeren'

Financiële problemen voor Breda Barst door hevige regenval

15:34 Breda Barst, het jaarlijkse popfestival in het Valkenbergpark in Breda, is door de overvloedige regenval bij de laatste editie in financiële problemen gekomen. Om niet van de regen in de drup te raken heeft het evenement bij de gemeente om hulp aangeklopt.