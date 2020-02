‘Ik maak er graag sámen wat moois van ‘

Zware aanklacht tegen diervoeder­be­drijf Baarle

8:16 BAARLE-NASSAU - Nietsontziend gesjoemel met diervoeder. Dat is het beeld dat het Openbaar Ministerie (OM) schetst van het bedrijf Hendriks Group in Baarle-Nassau. Drie medewerkers zijn begin deze week aangehouden. De certificering van het bedrijf is ingetrokken.