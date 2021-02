‘Ik krijg signalen van collegabestuurders die ook overwegen de scholen nog niet te openen’

Winkels sceptisch over mi­ni-versoepe­ling: ‘Bestelling afhalen? Levert niks op’

2 februari BREDA - De winkels blijven dicht. Maar over een week mogen we wel zelf onze bestelde broeken en boeken gaan ophalen. Opsteker voor de detailhandel? ,,Het is een besluit voor de bühne. Niet over nagedacht.”