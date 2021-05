Ik heb zojuist 06 86166052 onterfd

Zonnebloem Rijen hekelt wildroos­ters Surae: ‘Toeganke­lijk­heid? Dit is niet te doen voor rolstoe­lers’

5 mei RIJEN/DORST - Voor mensen met een rollator of rolstoel zijn wildroosters een ramp. Voorzitter Ad Klaassen van De Zonnebloem Rijen/Molenschot wil ervan af. ,,We komen er twee tegen als we van Rijen naar Beum in Dorst rijden met onze mensen. Staatsbosbeheer doet Surae toch op de schop. Vervang de roosters dan door matten.”