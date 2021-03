‘Ik heb niet het gevoel dat ik iets mis in Terheijden, want ik ben graag bij de voetbal’

Jong in...TERHEIJDEN - Vince Visker (17) woont al zijn hele leven in Terheijden en zou er niet meer weg willen. Vooral op de voetbalvelden van SV Terheijden is hij veel te vinden. Hij heeft aardig zijn draai gevonden in het ‘nieuwe normaal’, maar mist wel het werken in het restaurant van zijn ouders. ,,Door corona zijn ze ermee gestopt.’’

Hoe is het om in Terheijden te wonen?

,,Heel fijn. Het is gezellig en iedereen kent elkaar. Ik woon er al heel mijn leven en de meeste van mijn vrienden komen ook uit het dorp. Dat vind ik wel makkelijk.”

Is er voor jongeren genoeg te doen in Terheijden?

,,Tot en met groep 8 is er sowieso genoeg. Je hebt bijvoorbeeld de Courtjes Summer en Winter Games met allerlei activiteiten voor kinderen. Daar help ik weleens mee. Als je tussen de 12 en 18 jaar bent, is er minder. Ja, de voetbal.”

Wat zou er moeten komen voor jongeren?

,,Dat weet ik niet echt. Ikzelf heb niet het gevoel dat ik iets mis, want ik ben graag bij de voetbal.”

Je zult wel blij zijn dat je weer mag voetballen?

,,Zeker! Het is nog wel anders dan anders, want ik mis het om op zondag naar de voetbal te kunnen gaan en naar wedstrijden van het eerste en tweede te kijken. SV Terheijden is een hechte club.”

Gaat het voetballen weer als vanouds?

,,Eigenlijk wel. Alleen als je op het sportterrein aankomt, moet je afstand houden.”

,,Ja en nee. Ik vind het op zich wel oké nu, want ik kan naast voetballen weer vijf dagen per week naar school, aangezien ik praktijklessen heb. Ik heb een leuke bijbaan in de horeca, maar mis mijn oude bijbaan wel een beetje. Dat was bij Ons Thuis, het restaurant van mijn ouders. Door corona zijn ze daar vorig jaar mee gestopt.’’

Dat lijkt me heel moeilijk. Hoe gaat het nu?

,,Mijn vader heeft nog een keukenbedrijf, dus die had wel afleiding. Maar mijn moeder en ik hadden het wel even lastig. Ik ben opgegroeid in die zaak en heb anderhalf jaar in de keuken gewerkt. Vooral de collega’s en het werken tijdens feesten en partijen mis ik.”

Wat maakt de horeca zo leuk?

,,Er is een bepaalde werkdruk die me aanspreekt. Daarnaast hou ik van koken; dat doe ik thuis ook graag, voornamelijk pasta’s en op z’n tijd sushi. Ik studeer nu wel iets heel anders, hoor; ik word audiovisueel specialist. Ik weet nog niet of ik na de opleiding daarin verder wil of toch in de horeca wil werken.”

De horeca heeft het zwaar in deze coronacrisis. Zou het helpen als de terrassen open mogen?

,,Ik denk dat we het op z’n minst kunnen proberen. Het wordt steeds mooier weer, dus mensen gaan toch de buitenlucht opzoeken. Je ziet ook al mensen met z’n allen in het park zitten, dus waarom kan dat dan niet met gepaste afstand op een terras? Zodra dat goed gecontroleerd wordt, zie ik daar geen problemen in.”

Sommige Bredase kasteleins bouwden als protest hun terrassen op. Wat vind je daarvan?

,,Ik vind het eigenlijk wel grappig dat ze dat durfden. Het is een statement. Ik hoop dat mensen hierdoor wel gaan nadenken hoe erg het is voor de horeca.”

Zie je jezelf ooit in Breda wonen of blijf je in Terheijden?

,,Ik denk Terheijden. De meerderheid van de jongeren die hier is opgegroeid, blijft hier denk ik ook wel wonen. Het is een prima dorp en je hebt er alles. Je hoeft in principe niet naar de stad toe, alleen als je extra luxe zoekt of wilt uitgaan. En dan ben je zo in Breda.”

Is het ook een mooi dorp?

,,Vind ik wel. Vooral nu het centrum is aangepakt. Zo is het asfalt weggehaald en zijn er tegels voor teruggekomen. Ook staan er weer van die authentieke lantaarnpalen. Zo krijg je toch weer een beetje dat dorpsgevoel terug.”

Vince Visker (17) Woont met: moeder Kathleen en vader Thieu

Huisdier: kat Elmo en hond Puk

Opleiding: AV-specialist op het Curio in Bergen op Zoom

Hobby’s: voetbal, fitness, koken en naar de bioscoop gaan

Bijbaan: keukenhulp bij Puick in Breda

Verliefd: nee