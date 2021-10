‘Ik heb geleerd dat ik mezelf mag zijn: ik draag wat ik wil, anderen wat zij willen’

Jong in...BREDA - De 15-jarige Naomi Geurink woont prima in Breda. Toch wil ze in de toekomst naar Amsterdam of het buitenland verhuizen. ,,Daar kun je pas echt jezelf zijn, in Breda niet altijd.”

Is het fijn om op te groeien in een stad?

,,Ik vind het best leuk. Buiten coronatijd is er veel te doen. Ik ga graag naar kringloopwinkels met mijn moeder, dat kan goed in Breda. Daar kijken we gewoon een beetje rond en zoek ik naar platen. Ik ben geboren in Breda, maar heb tot ik een jaar of 10 was in Rijen gewoond. Daar vond ik niet zoveel aan. Het was erg rustig en er was bijna niks te doen. Daarom zijn we ook naar Breda verhuisd.”

Mist Breda iets?

,,Een plek voor jongeren. We kunnen niet ergens terecht. Ik wil graag een plek waar jongeren kunnen samenkomen, waar ze gerespecteerd worden zoals ze zijn en waar ze hun ding kunnen doen.”

Wat voor dingen zouden jongeren daar moeten kunnen doen?

,,Leuke activiteiten en vooral nieuwe mensen leren kennen, zodat je nieuwe vrienden kunt maken.”

Is het makkelijk om vrienden te maken in Breda?

,,Op de basisschool had ik twee beste vriendinnen. Ik merk dat ik zelf veranderd ben. Op de middelbare school heb ik het meer naar mijn zin en ik maak steeds meer vrienden. Ik denk dat het in Breda makkelijker is dan in een dorp, want daar heb je niet zoveel mensen en daar kent iedereen elkaar al. In een stad is het minder bijzonder als er een nieuw kind in de klas komt.”

Wat voor soort mensen wonen er in Breda?

,,Van alles wat. Veel typische Brabanders, vooral. Dat is positief, hoor. Brabanders zijn over het algemeen wel gezellig.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,Ik zou een gebouw wegzetten waar mensen kunnen samenkomen. Een plek met allerlei kleine clubjes en dat je zelf kunt kiezen waar je heengaat.”

Waarom wilde je graag op de foto in dit park?

,,Dit park is heel dicht bij huis. Ik kom er vaak om te skateboarden.”

Klagen er weleens mensen als jullie aan het skateboarden zijn?

,,Meestal ga ik alleen. Ik skateboard meestal door het hele park, daar hebben mensen geen last van. Als ik skateboard, kan ik alles even loslaten. Dat is mijn uitlaatklep, net als tekenen, schilderen en plaatjes draaien.”

,,Platen draaien is net wat leuker dan de telefoon of de tv met Spotify aanzetten. Het ziet er leuker uit en het geluid is heel anders. Ik kom graag in platenzaken en hou van allerlei soorten muziek, zoals die van The Beatles. Daar zijn genoeg platen van te vinden. Dat heb ik meegekregen van mijn opa. Als ik bij hem was, luisterden we altijd samen muziek en dan vertelde hij allerlei dingen over de liedjes en de tijd waarin ze uitkwamen.”

Waar chill je met je vrienden?

,,Meestal spreken we bij elkaar thuis af en gaan we films kijken of muziek luisteren. Soms lopen we buiten een rondje, of gaan we naar het park.”

Wil je altijd in Breda blijven wonen?

,,Als ik op mezelf woon, wil ik in Amsterdam wonen. Of rondreizen. Het lijkt me leuk om lekker vrij te zijn en nieuwe plekken van de wereld te zien. En in Amsterdam is iedereen letterlijk zichzelf. Daar kijkt niemand ervan op als je er anders uitziet dan de rest.”

Kijkt er in Breda weleens iemand van op dan hoe jij eruitziet?

,,Heel af en toe. Ik heb lang problemen gehad met mijn zelfvertrouwen. Op de basisschool werd ik weleens nagekeken vanwege mijn kleding. Op de middelbare school heb ik geleerd dat ik mezelf moet zijn. Ik draag wat ik wil, anderen dragen wat zij willen. Ik durf nu meer mezelf te zijn. In Breda is dat dus wat minder makkelijk dan in een grote stad als Amsterdam. Puur omdat Amsterdam een stuk groter is.”

Wat wil je hierna doen?

,,Ik wil naar De Rooi Pannen in Breda om recreatie en toerisme te gaan studeren. Ik wil echt heel graag naar het buitenland, om bijvoorbeeld in een hotel of op een camping te werken. Het liefste in het animatieteam. De vrijheid lijkt me heerlijk, ik hoop rond te kunnen reizen in een Volkswagenbusje, en zo veel nieuwe mensen te ontmoeten. Italië en Griekenland lijken me leuk, maar eigenlijk maakt het niet uit naar welke plek in de wereld ik ga.”

Naomi Geurink (15) Woont met: Moeder Angela, vader Casimir, zusje Mila

School: Prinsentuin in Breda

Bijbaan: Bij Bounce Valley Breda en als babysitter

Huisdieren: Hond Laicka, kat Tommie, veel vissen

Hobby’s: Tekenen, naar platen luisteren, skateboarden, scouting

Verliefd: Nee