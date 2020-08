'Ik gebruik die wapenstok als zelfbescherming tijdens het nachtvissen’

De 28-jarige Niek uit Vlaardingen wordt op 8 juli 2019 aangehouden bij het station van Breda. Hij wordt dan in eerste instantie verdacht van een woninginbraak, maar staat nu voor de kantonrechter terecht voor twee bezittingen die de politie bij die aanhouding aantrof: hij had een wapenstok en een mes met twee snijkanten in zijn tas.

,,Ik had op internet gelezen dat je dit soort dingen wel bij je mag hebben, mits ze niet eenvoudig met de hand pakbaar waren. Daar had ik wel voor gezorgd", legt hij uit.

De twee wapens lagen diep in zijn tas. Het kapmes zat in een hoes in een boodschappentas, onderin. Hij had deze die dag gebruikt toen hij een vriend hielp in diens tuin in Breda. Nu was hij op weg naar huis.

Veilige hobby

De wapenstok heeft hij eigenlijk altijd bij zich. ,,Ik ben heel erg van het nachtvissen. Maar dat is niet de veiligste hobby, want voor je het weet staan er een paar Oost-Europeanen bij je die iets van je willen. Het is dus bedoeld voor zelfverdediging", legt hij uit.

Toen de politie hem aanhield, gaf hij direct aan dat hij de twee wapens bij zich had. ,,Ik ben vaker aangehouden, ik weet wel hoe het allemaal werkt."

Niek is inmiddels een zelfstandig ondernemer, die uit een dal aan het klauteren is. Hij heeft nog altijd aanzienlijke schulden, maar de inkomsten als allround timmerman beginnen te groeien en die schulden zijn dan ook aan het dalen. ,,Met je verhaal over dat mes wil ik wel meegaan", begint de officier van justitie zijn relaas.

,,Dat is echt gereedschap voor een tuin en de mes lag inderdaad onderin de tas, in een boodschappentas. Daar spreek ik je voor vrij. Ik geloof gerust dat dat geen wapen was. Maar die ploertendoder gaat me echt te ver."

In eerste instantie stond er een boete van 350 euro voor, maar dat was voor beide spullen. Nu wil hij Niek alleen beboeten voor de wapenstok. Hij maakt er een voorwaardelijke boete van 350 euro van. Niek vindt dit schappelijk. ,,Ik kan u hier echt geen ongelijk in geven, ik snap dat zoiets raar overkomt. Ik heb geen kwade bijbedoelingen, het is zelfbescherming en ik gebruik die wapenstok alleen als er echt iets aan de hand is", wil hij toch nog gezegd hebben.

Strafbaar

De rechter gaat mee met de officier van justitie. ,,Dat mes droeg u niet, maar vervoerde u wel. Dat mag, daar heeft u gelijk in. Maar die wapenstok is gewoon strafbaar."

Hij volgt de officier van justitie dan ook in zijn eis: Niek hoeft nu niets te betalen, maar die 350 euro bungelen wel boven zijn hoofd als hij nogmaals over de schreef gaat.